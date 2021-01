Spagna: Covid, Baleari proibiscono le riunioni tra persone non conviventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Baleari ha approvato oggi una nuova serie di misure restrittive per contenere i contagi di Covid-19 dopo il numero record di ricoveri registrati negli ultimi giorni. Il governo locale ha ridotto ulteriormente gli incontri sociali, limitandoli esclusivamente alle persone conviventi e non ad un massimo di 6 persone come avvenuto finora. Il portavoce del governo delle Baleari, tuttavia, annunciato che ci saranno alcune specifiche eccezioni, come nel caso di minori con genitori separati che vivono in abitazioni distinte. Bar, ristoranti, centri commerciali e palestre di Maiorca e Ibiza saranno chiusi da mercoledì 13 fino all'ultimo giorno di questo mese. Sono state vietate, inoltre, tutte le feste popolari di gennaio, un mese in cui si svolgono tradizionalmente due grandi ricorrenze: quelle di San Sebastián a Palma e San Antonio con un grande afflusso di persone in tutte le città dell'isola. (Spm)