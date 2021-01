© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe utile un’opera di razionalizzazione della legislazione fiscale mediante la definizione di un testo unico, da far confluire in un Codice complessivo che possa raccogliere anche altre materie: anche per dare un valore alla certezza del diritto. Così il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, durante la sua audizione odierna in commissione Finanze alla Camera sulla riforma dell’Irpef. (Rin)