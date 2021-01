Viabilità: Castaldo (M5s), grazie a nostro lavoro importante sblocco 4 milioni per Laurentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sblocco di 4 milioni di euro per la messa in sicurezza della via Laurentina è un importantissimo risultato, merito della volontà e della tenacia del Movimento 5 Stelle. I cittadini di Ardea e Pomezia attendevano da anni il rifacimento di un’arteria fondamentale per i collegamenti con la Capitale, tanto per il trasporto pubblico quanto per quello privato". A dirlo il vicepresidente dell’Europarlamento ed esponente del Movimento 5 stelle Fabio Massimo Castaldo che spiega: "con 100mila euro verrà effettuato un primo intervento urgente sul tratto compreso tra il Bivio Caronti e via Castagnetta, per poi procedere nei prossimi mesi con l’intervento più organico e corposo". "Grazie al lavoro della sindaca della Città metropolitana Virginia Raggi e della vicesindaca Teresa Zotta, che ha portato avanti personalmente un dialogo intenso con il Mit durato quasi un anno, 4 milioni di euro fermi dal 2014 saranno finalmente utilizzati per migliorare sensibilmente la qualità della vita dei cittadini di tutta l’area. La Laurentina – conclude Castaldo - da troppi anni è l’emblema dell’incuria e del pericolo, e i molteplici incidenti avvenuti lo dimostrano, cosa che ho sempre sottolineato nelle nostre frequenti interlocuzioni. Grazie alla disponibilità di questi fondi potrà finalmente diventare un’arteria di collegamento sicura". (Com)