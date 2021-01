Napoli: Riccardo Maria Monti, per ripartire dobbiamo sentirci tutti candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiunque ha qualcosa da dire o da fare deve impegnarsi per Napoli. Lo ha dichiarato il presidente di Triboo Spa e dell’Interoporto Sud Europa, Riccardo Maria Monti. “Negli ultimi trenta anni abbiamo perso posizioni, 20 punti di Pil, un disastro. Non c’è tempo da perdere e la città non può attendere altri cinque anni, non si può permettere cinque anni di nulla”, ha dichiarato Monti ai giornalisti rispondendo ad una domanda su una sua possibile discesa in campo per Palazzo San Giacomo. “Napoli ha potenzialità enormi, è protagonista nel sud ma non può attendere e serve l’impegno delle migliori energie per ripartire”, ha aggiunto Monti, che presiede anche l’ItalyUae Business Council. Secondo il manager, “sviluppo ed occupazione saranno le sfide principali, poi sarà necessario concentrarsi su Napoli Est, Bagnoli ed il Centro storico”. Inoltre sarà anche necessario “costruire una sana gestione ordinataria, riqualifica la viabilità”. Per Monti “c’è tanto da fare, per adesso bisogna partire dalle idee e da chiunque vorrà sostenerle”.(Res)