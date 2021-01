Camera: semplificazione e attività d'impresa, mercoledì 13 audizione ministra Dadone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 13 gennaio, alle ore 8.40, la commissione parlamentare per la semplificazione, presso l'Aula del terzo piano di Palazzo San Macuto, svolge l'audizione della ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta sulla webtv. (Com)