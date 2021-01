Libano: Corte di cassazione autorizza giudice a riprendere inchiesta su esplosione Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di cassazione del Libano ha autorizzato oggi Fadi Sawan, il procuratore incaricato delle indagini sulla devastante esplosione che ha colpito il 4 agosto 2020 il porto di Beirut, a riprendere l’inchiesta, dopo una sospensione di tre settimane. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Il giudice aveva sospeso l’inchiesta dopo che due dei tre nomi di primo piano incriminati da Sawan, gli ex ministri Ali Hassan Khalil e Ghazi Zoaiter (accusati di “negligenza” insieme al premier uscente, Hassan Diab), si erano rivolti alla suprema Corte libanese per chiedere di sostituirlo, parlando di “sospetti” riguardo alla sua legittimità. L’iniziativa dei due ministri è stata vista da vari osservatori come un tentativo da parte dell’élite politica di impedire, con l’inchiesta ai loro danni, la creazione di un precedente negativo per la classe dirigente libanese. Nel quadro dell’inchiesta sull’esplosione sono state arrestate in tutto quasi 30 persone, perlopiù funzionari del porto e delle dogane. (Res)