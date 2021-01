Covid: presentato piano vaccinale per la Valle d'Aosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l’assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Roberto Alessandro Barmasse ha illustrato alla giunta regionale della Valle d'Aosta il piano vaccinale anticovid, attraverso il quale ci si pone il traguardo di vaccinare, entro fine luglio, almeno il 75% della popolazione residente per ottenere “l’immunità di gregge”. Un documento predisposto dall’azienda Usl della Valle d’Aosta, con il supporto dell’Assessorato della Sanità e della Protezione civile e il coinvolgimento dei Medici di Medicina generale. Barmasse ha spiegato: "Ringraziamo coloro che hanno contribuito alla stesura del piano, così come credo sia doveroso ringraziare i volontari che hanno dato la loro disponibilità all’organizzazione di tutta la logistica legata alla campagna vaccinale. L’assessorato auspica una grande partecipazione alla campagna, essendo al momento il vaccino lo strumento principale per sconfiggere il virus, sperando quindi di poter ritornare alla nostra quotidianità". Quindi ha concluso: "Ritengo, anche come medico, che la vaccinazione sia un atto di responsabilità e di altruismo che darà anche alla comunità valdostana le opportunità per superare la crisi, sanitaria, economica e sociale, che questa pandemia ha generato". (Ren)