Oman: sultano Haitham annuncia revisione costituzione con nomina principe ereditario

- Il sultano dell’Oman, Haitham bin Tariq al Said, ha annunciato oggi una revisione costituzionale che include per la prima volta la nomina di un principe ereditario e nuove regole sul funzionamento del Consiglio dell’Oman, il parlamento bicamerale del sultanato. Lo riferisce l’agenzia di stampa statale “Ona”. La nuova legge fondamentale emessa dal sultano Haitham bin Tariq al Said sottolinea anche il ruolo dello Stato nel garantire maggiori diritti e libertà ai cittadini. La legge fondamentale stabilisce i meccanismi per la nomina di un principe ereditario e le sue funzioni. Il testo non specifica tuttavia l’identità dell’eventuale nuovo principe ereditario, né altri dettagli formali. Le nuove disposizioni del sultano Haitham stabiliscono inoltre lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura come base per la governance del sultanato. Il sultano Haitham è salito al potere lo scorso 11 gennaio 2020 a seguito della morte del predecessore e storico sovrano dell’Oman, Qaboos bin Said, che durante il suo lungo regno non aveva nominato un erede. Qaboos aveva indicato il nome del suo successore all’interno di una busta sigillata indirizzata al Consiglio della famiglia reale, aperta dopo la sua morte nel tribunale di Mascate. (Res)