Croazia: nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.9 a Sisak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata registrata una nuova scossa di magnitudo 2.9 della scala Richter nei pressi di Sisak, nella Croazia centrale. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", la scossa è stata avvertita attorno alle 14 e segue a quella di questa mattina di magnitudo 3.1 con epicentro a Petrinja. In precedenza era stata registrata una scossa di magnitudo 2.2 alle 00.30 di questa notte. La località di Petrinja è stata colpita il 29 dicembre da una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 che ha fatto 7 vittime e decine di feriti. Oltre a Petrinja è stato colpito anche il comune di Glina ed in particolare la frazione di Majske Poljane. Il sindaco di Glina, Stjepan Kostanjevic, ha dichiarato oggi all'emittente "N1" che la ristrutturazione degli edifici danneggiati non potrà essere avviata fino a che saranno registrate delle scosse sismiche. "Le case che sono state danneggiate continuano a subire danni e la situazione sarà dunque diversa da quella fotografata dalle prime stime. La neve crea problemi, si prevedono basse temperature, stiamo cercando di distribuire stufe elettriche a chi non ha il riscaldamento e di riparare quello che possiamo per fare in modo che le persone abbiano una specie di tetto sopra la testa", ha detto Kostanjevic aggiungendo che il comune è riuscito finora ad allestire 200 container per l'alloggio provvisorio della popolazione. (Seb)