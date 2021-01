Campania: Cirillo (M5s), consiglio regionale si riunisca su vertenza Meridbulloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vertenza Meridbulloni non riguarda soltanto il destino di 80 famiglie, a cui senza preavviso e rispetto alcuno è stato imposto il trasferimento dalla sera alla mattina a oltre 800 chilometri di distanza". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale M5s Luigi Cirillo che ha spiegato: "Lo smantellamento dello stabilimento di Castellammare di Stabia rischia di riverberarsi sul tessuto produttivo dell'intera regione. Consentirlo equivale anche a legittimare l'ennesima fuga di un'azienda dalla Campania, dopo che per anni si è consolidata sul mercato proprio grazie alle professionalità che questa regione è in grado di esprimere". E dunque: "Per questo chiedo che la vicenda sia al centro di una seduta straordinaria monotematica del Consiglio regionale, perché si formuli una proposta con il coinvolgimento di tutte forze politiche rappresentate in aula e del presidente della Regione Campania". (segue) (Ren)