Campania: Cirillo (M5s), consiglio regionale si riunisca su vertenza Meridbulloni (2)

- Cirillo ha aggiunto: "Si tratterebbe, inoltre, di una risposta forte e decisa alla proprietà di Meridbulloni, che ad oggi ha rifiutato ogni interlocuzione con la Regione, arrivando a disertare la seduta di commissione Attività produttive a cui era stata invitata, mancando di rispetto a chi rappresenta un territorio che ha contribuito non poco alla crescita del gruppo industriale". Il consigliere campano M5s ha proseguito: "Faccio appello ai consiglieri comunali presenti alla riunione di oggi affinché intervengano con gli esponenti dei rispettivi partiti in Consiglio regionale, invitandoli a sottoscrivere la proposta di un Consiglio regionale monotematico". E infine il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle ha concluso: "Bisogna far presto. C'è tempo fino al 1 febbraio per convincere l'azienda a non spostare il sito a Torino, costringendo decine di operai a trasferirsi, pena il licenziamento". (Ren)