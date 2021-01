Milano: cambia l'Albo pretorio del Comune, funzionalità ottimizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un restyling radicale dell'interfaccia di presentazione e una modalità di ricerca più semplice e veloce. Il Comune di Milano ha rilasciato in questi giorni una nuova versione dell'Albo Pretorio on line, per facilitare la consultazione di uno spazio che registra fino a più di 4mila visite al giorno, con un archivio di quasi 100mila documenti. "La nuova veste del nostro Albo Pretorio – dichiarano in una nota gli assessori Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi civici) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data) – risponde agli importanti stimoli della segreteria generale e rientra nell'impegno di questa giunta nel promuovere la digitalizzazione delle attività del Comune e nel facilitare l'accesso dei cittadini ai documenti della pubblica amministrazione, nell'ottica della trasparenza e della partecipazione. In questo senso ricordiamo con piacere come la città di Milano sia risultata prima in Italia, a pari merito con Firenze e Palermo, per la qualità del proprio sistema di dati aperti nella fotografia scattata da ICity Rank 2020, il rapporto sulle città italiane intelligenti e sostenibili". (segue) (com)