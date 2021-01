Milano: cambia l'Albo pretorio del Comune, funzionalità ottimizzate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova interfaccia di visualizzazione dei documenti amministrativi pubblicati sull'Albo - spiega la nota di Palazzo Marino - consente all'utente una ricerca e una visualizzazione molto più facile e veloce, anche attraverso la selezione dei documenti in base alla loro tipologia. Le modifiche all'interfaccia riguardano sia l'Albo pretorio sia l'archivio delle deliberazioni attualmente accessibili dal portale comunale. Oltre alla riprogettazione dell'interfaccia grafica, lo spazio web è stato implementato in modo da essere agevolmente fruibile anche dai dispositivi mobili come tablet e smartphone. Tra le varie funzionalità già offerte dall'Albo Pretorio: gestione dei raggruppamenti relativa ai documenti pubblicati su livelli multipli; menu di scelta rapida per le principali categorie di documenti; ricerca per oggetto, tipologia, settore; ricerca full-text. (com)