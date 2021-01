Usa: ecco il nuovo capo della Cia Burns, il diplomatico che parla arabo e russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diplomatico di carriera, 64 anni, William Joseph Burns sarà con ogni probabilità il direttore della Cia, la più importante agenzia d’intelligence degli Stati Uniti, sotto la presidenza di Joe Biden. È stato quest’ultimo a darne annuncio questa mattina attraverso un comunicato diramato dalla sua squadra di transizione. Per l’ufficializzazione bisognerà attendere la conferma del Senato. “Bill Burns è un diplomatico esemplare con decenni di esperienza sulla scena mondiale durante i quali ha tenuto la nostra gente e il nostro Paese al sicuro”, spiega Biden nel documento. “Condivide il mio profondo convincimento che l’intelligence deve essere apolitica e che i devoti professionisti dell’intelligence che servono il nostro Paese meritano gratitudine e rispetto. L’ambasciatore Burns porterà la conoscenza, il giudizio e la prospettiva di cui abbiamo bisogno per prevenire e affrontare le minacce prima che raggiungano i nostri confini. Il popolo americano – conclude il presidente eletto - dormirà sonni tranquilli con lui come nostro prossimo direttore della Cia”.Già vice segretario di Stato tra il 2008 e il 2011 e precedentemente ambasciatore degli Usa in Russia e in Giordania, Burns ha già lavorato con Biden su vari importanti dossier di politica estera, non solo durante l’amministrazione dell’ex presidente Barack Obama ma anche all’epoca in cui il presidente eletto guidava la commissione Esteri del Senato. Il futuro direttore della Cia ha collaborato a lungo anche con Jake Sullivan, scelto da Biden come futuro consigliere alla Sicurezza nazionale, sul quale - ricorda il “New York Times” - ha esercitato una notevole influenza. Attualmente Burns è presidente del Carnegie Endowment fo International Peace, uno dei più influenti think tank di Washington. In questa veste ha più volte criticato la politica estera del presidente uscente Donald Trump, che secondo Burns ha “danneggiato” la diplomazia statunitense. Quella dell’attuale capo della Casa Bianca, scriveva Burns in un articolo pubblicato nell’ottobre del 2019 sulla rivista “Foreign Affairs”, è “una diplomazia del narcisismo, piegata sulla promozione di interessi privati a spese dei nostri interessi nazionali”.L’ex segretario di Stato ed ex candidata alla presidenza degli Stati Uniti Hillary Clinton definisce Burns come un uomo “saldo” e un “eccellente combattente”. Il futuro direttore della Cia è però apprezzato anche dai Repubblicani, come dimostrano gli avanzamenti di carriera nel dipartimento di Stato (dove ha trascorso 32 anni prima di ritirarsi nel 2014) sotto la presidenza di George W. Bush. Burns parla fluentemente arabo e russo ma, come sottolinea il quotidiano “Washington Post”, ha meno esperienza sul dossier che probabilmente sarà il più importante sul tavolo del prossimo capo di Langley: comprendere una Cina che costituisce la maggiore minaccia politica, economica e militare per gli Stati Uniti. Per la nomina alla guida della Cia, Burns ha battuto la concorrenza dell’ex vice direttore Micheal Morell, sulla cui candidatura gravavano le resistenze di una parte del Partito democratico che gli imputava vecchie dichiarazioni in difesa dell’uso della tortura contro sospetti jihadisti durante gli interrogatori dell’agenzia.Uno dei nodi più importanti da sciogliere nei primi mesi dell’amministrazione Biden sarà la collaborazione tra Burns e Avril Haines, cui il presidente eletto ha affidato il ruolo di Direttrice dell’intelligence nazionale (Dni), figura che di fatto rappresenta la comunità d’intelligence alla Casa Bianca. Tra Langley e Dni sono spesso sorti in passato attriti e dispute sulle rispettive competenze. Nei giorni scorsi due fonti della Cia hanno espresso alla rivista “Politico” le proprie preoccupazioni per il peso sempre maggiore che l’ufficio del Dni potrebbe assumere sotto Haines, scenario che comporterebbe una riduzione del potere dell’agenzia d’intelligence. Peraltro, alcune fonti assicurano che nello scegliere il futuro direttore della Cia Biden si è confrontato con Haines, la quale in passato si è espressa in termini positivi verso Burns. “Tutti volevano inviare le loro note a Bill”, ricordava la futura Dni lo scorso anno durante un evento alla Columbia University e riferendosi all’epoca dell’amministrazione Obama. (Nys)