Fisco: Ricotti (Bankitalia), riforma si accompagni a riordino disposizioni e giustizia tributaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per preservare la riforma tributaria dal rischio di nuove destrutturazioni bisogna accompagnarla con interventi su altri aspetti del sistema fiscale – accertamento, riscossione, contenzioso – che lo rendano più trasparente, stabile e prevedibile per il contribuente. Così Giacomo Ricotti, capo del Servizio di assistenza e consulenza fiscale della Banca d’Italia, durante la sua audizione odierna alla Camera. “Fra gli interventi possibili, tre sembrano prioritari: uno a monte delle norme, con una disciplina più stringente sulla produzione legislativa; e due a valle delle stesse, ossia il riordino delle disposizioni esistenti in testi unici e una riforma della giustizia tributaria”, ha detto. (Rin)