Digitale: accordo Leonardo e Carabinieri per formazione anziani (2)

- “Le tecnologie digitali sono entrate in modo dirompente nella nostra quotidianità, diventando imprescindibili in particolare in una fase critica come quella che stiamo vivendo”, dichiara l’Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo. “Siamo parte di una nuova società digitale che si è posta l’obiettivo di appianare le diseguaglianze garantendo, nel contempo, la prosecuzione di attività legate al lavoro, alla formazione e alla vita di ogni giorno. Avvalendoci del nostro expertise nella digitalizzazione e nella cyber security – conclude Profumo – intendiamo offrire servizi alle comunità che accrescano la consapevolezza delle opportunità e delle potenzialità delle nuove tecnologie”. Con questa iniziativa, Leonardo, avvalendosi del supporto di Fondazione LeonardoCiviltà delle Macchine, favorisce un processo di innovazione sociale in grado di contribuire al benessere della collettività, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda Onu 2030. Il progetto con l’Arma dei Carabinieri si inserisce in un filone di attività che, tra l’altro, ha recentemente registrato l’impegno dell’Azienda ad una raccolta di fondi tra i dipendenti italiani destinati a istituti scolastici su tutto il territorio nazionale per l’acquisto di dispositivi informatici, con l’obiettivo di sostenere il programma di digitalizzazione del sistema scolastico del Paese. (Com)