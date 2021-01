Turchia: Erdogan fa causa a capo dell’opposizione Kilicdaroglu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha intentato una causa ai danni di Kemal Kilicdaroglu, leader del kemalista Partito popolare repubblicano (Chp) e capo dell’opposizione, per averlo chiamato “cosiddetto presidente” del Paese. Lo riferisce il quotidiano turco “Hurriyet”, secondo cui Erdogan ha richiesto un risarcimento pari a 1 milioni di lire turche (circa 110 mila euro), e ha contestualmente presentato anche una denuncia penale all’Ufficio del Procuratore capo di Ankara, per “insulti al presidente”. Ieri, durante una conferenza stampa, il leader del Chp ha definito Erdogan “cosiddetto presidente”, mentre lo attaccava per aver preso di mira un giornale dell’opposizione, il quotidiano “Sozcu”, che Erdogan aveva sconsigliato ufficialmente di comprare chiamandolo “uno spreco di denaro”. L’avvocato di Erdogan, Huseyin Aydin, ha annunciato che “un risarcimento morale è stato chiesto contro Kemal Kilicdaroglu alla Corte civile di primo grado, poiché l’onore e la dignità del nostro presidente sono stati violati, e i suoi diritti personali seriamente danneggiati, a causa delle accuse ingiuste e infondate contro di lui”. Le dichiarazioni di Kilicdaroglu sono state condannate da esponenti del governo e figure vicine al presidente, come il direttore delle comunicazioni della presidenza, Fahrettin Altun, e il ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu. (Tua)