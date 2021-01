Fisco: Ricotti (Bankitalia), prelievo sui consumi in Italia tra i più bassi d’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confronto internazionale mostra come il livello di prelievo effettivo sui consumi in Italia sia tra i più bassi in Europa, anche per il limitato apporto dell’Iva: a tale situazione contribuiscono l’elevato compliance gap dell’Iva e l’erosione dell’imposta, dovuta ad una struttura del tributo caratterizzata da esenzioni, regimi speciali e aliquote ridotte. Così Giacomo Ricotti, capo del Servizio di assistenza e consulenza fiscale della Banca d’Italia, durante la sua audizione odierna alla Camera. “Entrambe le componenti risultano per l’Italia superiori alla media dell’area dell’euro: una ricomposizione del prelievo dai redditi da lavoro ai consumi potrebbe essere ottenuta, oltre che con un rafforzamento degli strumenti di contrasto all’evasione dell’Iva, riducendo l’erosione dell’imposta”, ha spiegato. (Rin)