Finlandia-Estonia: colloquio premier Marin e Ratas, focus su questioni bilaterali e Covid

- La premier finlandese Sanna Marin ha tenuto oggi una videoconferenza con la controparte estone Juri Ratas. Al centro della discussione vi sono state varie questioni bilaterali e internazionali, come ha reso noto il governo di Helsinki tramite un comunicato stampa ufficiale. Marin e Ratas si sono concentrati in particolare sulla situazione del coronavirus e sui progressi nella copertura vaccinale nell'Ue, oltre ad altre questioni di attualità dell'Unione europea. Marin ha ringraziato l'Estonia per la sua buona gestione del formato di cooperazione NB8 nordico-baltico durante il mandato di Tallinn come coordinatore dell'organismo, nel 2020. In qualità di coordinatore del formato di cooperazione NB8 quest'anno, la Finlandia si concentrerà sulla trasformazione digitale, l'innovazione e la politica climatica. In precedenza, l'8 gennaio, la premier Marin ha tenuto una videoconferenza con l'omologa lituana Ingrida Simonytė e ha discusso varie questioni come le relazioni bilaterali, gli affari dell'Ue e temi internazionali. (Sts)