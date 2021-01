Usa: Coldiretti, scattano dazi Trump contro vino Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si tratta comunque di un buon segnale, poiché a preoccupare - continua la Coldiretti - è il contenzioso diretto tra Italia e Stati Uniti sulla digital tax, la tassa sui servizi digitali con un'aliquota del 3 per cento sui ricavi dell'anno precedente sulle grandi imprese digitali con un fatturato di almeno 750 milioni e incassi on line in Italia di 5,5 milioni di euro. Si rischia infatti una ritorsione statunitense che potrebbe colpire l'export agroalimentari made in italy in Usa che rappresentano il primo mercato di sbocco fuori dai confini comunitari per un valore record vicino ai 5 miliardi nel 2020, secondo la proiezione Coldiretti su dati Istat. In questo contesto sono importanti le affermazioni del commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni che si è detto "ottimista" sul materializzarsi in sede Ocse di una "nuova prospettiva" nel confronto sugli Usa in merito alla tassazione dei servizi digitali. (segue) (Com)