Speciale scuola: Abruzzo, sindacato Snals, “non aprite quelle scuole”

- La posizione è netta. L'allarme è alto. Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola (Snals), senza tanti giri di parole, avverte del grande pericolo che si annida dietro la scelta della Regione Abruzzo di riprendere le lezioni in presenza. Tornare nelle aule è pericolosissimo, una decisione grave che può determinare la ripresa dei contagi e, proprio per questo, va osteggiata. E, a mettere in guardia del rischio concreto che si corre mettendo in atto le decisioni del palazzo, è il segretario regionale Snals, Carlo Frascari. "Siamo tutti convinti", attacca il massimo dirigente del principale sindacato scuola abruzzese, "dei danni che provoca la didattica a distanza, chiamarla didattica è solo retorica..., tuttavia il ciclone della pandemia ha messo in luce nel nostro Paese le carenze strutturali del sistema scolastico e di quello dei trasporti, che non possono essere risolte in pochi mesi. Da questa semplice osservazione, e dai dati della diffusione del virus, deriva la nostra convinzione che la riammissione in presenza (sia pure parziale) degli alunni delle superiori ha il sapore di un azzardo che fonda le sue radici, sia a livello centrale che periferico, su una scommessa politica o peggio ancora demagogica. La nostra regione", prosegue Frascari", allo stato attuale, è una delle poche che scelgono di seguire l'indicazione del Consiglio dei Ministri, senza ulteriori proroghe sulla riapertura. Le rassicurazioni del Governatore Marsilio e dell'Ufficio scolastico Regionale non ci convincono, sia per la complessa organizzazione delle turnazioni al 50 per cento (che investono anche i trasporti) sia per la scelta di non attendere almeno due settimane in una fase di nuovo aumento dei contagi. (Gru)