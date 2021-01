Speciale scuola: Bonaccini (Regioni), capisco Azzolina, abbassiamo polemiche e lavoriamo insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io capisco la ministra Azzolina, però fa parte di un governo dove tra gli stessi ministri le opinioni non erano tutte incidenti. Detto questo troverà in me la sponda per dare centralità all'istruzione". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini a proposito delle parole della ministra Azzolina sulla mancata riapertura delle scuola nelle maggior parte delle regioni. "Io le avrei voluto aprire, per me è stata una sofferenza e spero si possano aprire", ha aggiunto. "Sono d'accordo con lei, se l'Italia vuole competere deve farlo investendo nelle intelligenze. Però comprenda anche che se su 20 presidenti di Regione, la quasi totalità ha deciso di rinviare l'apertura delle superiori, vuol dire che non siamo tutti sciagurati. Abbassiamo le polemiche e lavoriamo tutti insieme". (Rin)