Speciale scuola: Speranza, abbassato indice Rt tenendo aperte primarie anche in zona rossa

- Abbiamo portato l'indice Rt in questi mesi da 1,7 a 0,8 con le scuole primarie aperte in zona rossa: sulle scuole superiori abbiamo tenuto invece maggiore attenzione anche grazie alla didattica a distanza. Lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza a "Che tempo che fa" su Rai3. "Sulla scuola abbiamo fatto una scelta chiara durante questa seconda ondata: abbiamo scelto di salvaguardare in modo particolare le primarie e le medie non chiudendole mai", aggiunge il ministro. (Rin)