Speciale scuola: Azzolina, Dad non funziona più, preoccupata per i ragazzi

- "Sono molto preoccupata. Gli studenti hanno bisogno di sfogare la loro socialità. Tanto vale che lo facciano all'interno della loro classe". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a "Tutti in classe" su Rai Radio 1. "Chiedo a tutti di trattare la scuola non in maniera diversa rispetto a come si trattano le attività produttive. Si pensa erroneamente - ha spiegato - che la scuola non produca incassi ma i costi sono altissimi. Il messaggio deturpante che è tutto aperto tranne le scuole lascia profondi cicatrici. Gli studenti hanno bisogno di sfogare la loro socialità. Sono molto preoccupata", ha ammesso la ministra. "Io ho voluto la Dad a marzo scorso ma può essere uno strumento utile per qualche mese, non può più funzionare perché ragazzi stanno vivendo un blackout, sono arrabbiati, disorientati e sono molto preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica" (Rin)