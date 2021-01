Speciale scuola: Azzolina, no a polemiche con Regioni ma restano i fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da parte mia non c'è alcuna polemica con i presidenti delle Regioni restano i fatti e i fatti vanno raccontati". Lo ha sottolineato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ai microfoni di "Tutti in classe" su Rai Radio 1. "Molti volevano la riapertura il 9 dicembre, ma ci dissero che non ne valeva la pena anche se le attività produttive sono ripartite. Il 23 dicembre - ha spiegato la ministra - è stata stipulata un'intesa all'unanimità con le Regioni che hanno chiesto di passare la presenza dal 75 al 50 per cento garantendo che le superiori sarebbero ripartite il 7 gennaio. E' stato fatto un lavoro enorme - prosegue Azzolina -. Oggi è difficile per gli studenti capire perché non si riapre: hanno ragione, capisco le loro difficoltà e frustrazioni. Se a me l'avessero tolta probabilmente non sarei qui. La scuola è un diritto costituzionale". (Rin)