Speciale scuola: Caldoro, la Campania è la regione in Italia che ha fatto meno per gli studenti

- "La scuola è stata totalmente abbandonata con la colpa del Governo e la complicità di alcune regioni, in primis la Campania". Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, capo dell'opposizione in Consiglio Regionale, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Sui vaccini Caldoro è durissimo: "Disorganizzazione totale, non è possibile finire tutti i vaccini in poco tempo: a cosa serve questa corsa se poi devi stare bloccato 48 ore per aspettare altre dosi? Se uno sa che i vaccini arrivano non lascia le persone in fila. Incapacità e vanagloria per dire sono arrivato 'primo'": ma è tutto inutile perché siamo fermi. Le vaccinazioni si devono programmare senza far correre la gente e lasciarla ore in fila". L'ex governatore è intervenuto anche sulla voragine dell'Ospedale del Mare: "Sono molto preoccupato, vedere un ospedale moderno, un parcheggio fatto con tutte le nuove regole della sicurezza crollare in quel modo fa impressione. Bisogna verificare cosa è avvenuto, quei lavori sono antecedenti alla mia consiliatura e bisogna capire quali siano stati gli errori. Se ci sono state negligenze serve una punizione esemplare". Sullo scenario nazionale per Caldoro "Berlusconi ha utilizzato parole di saggezza. Forza Italia ha offerto di dare una mano al Governo in un momento difficile, cosa diversa è andare a governare con maggioranze anomale. Siamo nelle mani di Renzi dunque, tutto è imprevedibile". Infine, il futuro di Napoli: "L'appello di Don Gennaro Matino è giusto, le istituzioni devono fare il proprio dovere ma anche la città deve partecipare. C'è un richiamo ai singoli cittadini come a tutte le organizzazioni intermedie come quelle di base, professionali, le parrocchie. Tutto si deve muovere insieme". (Ren)