Speciale energia: Grecia, Energean acquisisce quota di Total nel blocco 2 dell'offshore

- La società greca Energean ha completato l'acquisizione di una quota del 50 per cento di Total nel blocco 2 nell'offshore della Grecia occidentale. Lo riferisce la società tramite una nota. Sommandosi alla quota del 25 per cento detenuta da Energean con l'acquisizione di Edison E&P, la quota di partecipazione della società nel blocco 2 dell'offshore ellenico sale quindi al 75 per cento. Il restante 25 per cento rimane controllato da Hellenic Petroleum. (Gra)