Speciale energia: Governo, Edem Lazio, no crisi al buio, pensare all'interesse generale

- "Piena condivisione e sostegno alla relazione del segretario nazionale Nicola Zingaretti nel corso della direzione nazionale del Partito democratico". Così in una nota il coordinamento laziale di Energia Democratica, l’area che fa riferimento alla viceministra Anna Ascani. "Continueremo a seguire con attenzione e preoccupazione gli sviluppi di questa fase, ma siamo al fianco del segretario nel tenere il più possibile lontane ipotesi di crisi al buio che rischiano di sfociare in un ritorno anticipato alle urne in una fase in cui l’unica vera priorità della politica dovrebbe essere quella di garantire il successo del piano vaccinale e quello di spesa delle risorse del Recovery fund. Percorrere strade alternative mentre si continuano a chiedere alle cittadine e ai cittadini senso di responsabilità, coesione, solidarietà e sacrifici, sarebbe davvero incomprensibile e imperdonabile - aggiunge -. Ciò di cui hanno bisogno le nostre città, il nostro Paese è fiducia, concretezza, centralità dell’interesse comune e non certo beghe di parte che non risolvono, anzi aumentano, i tanti problemi con cui ogni giorno le persone si confrontano. Andiamo avanti al fianco del segretario Zingaretti, di Anna Ascani e di tutte le nostre e i nostri rappresentanti al governo e nelle istituzioni a sostegno dello sforzo di un rilancio vero e generoso dell’azione per sconfiggere il Covid-19 e far ripartire l’Italia", conclude. (Com)