Speciale energia: Gazprom, carico Turkish Stream aumentato di 2,2 volte nel primo anno di attività

- Gazprom ha aumentato il carico sul gasdotto Turkish Stream dall'inizio della sua attività di 2,2 volte. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il presidente della società statale russa, Aleksej Miller. Nel 2020 Turchia, Grecia e Macedonia del Nord hanno aumentato i loro acquisti di gas. "Oggi è esattamente un anno dall'inaugurazione del gasdotto offshore TurkStream. Trasporta in modo affidabile il gas russo attraverso il Mar Nero ai consumatori in Turchia e già a sei paesi europei: Bulgaria, Grecia, Macedonia del Nord, Romania, Serbia, Bosnia", ha affermato il presidente di Gazprom. (Rum)