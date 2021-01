Speciale energia: Argentina, Ypf presenta offerta ristrutturazione debito per 6,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda petrolifera di Stato dell'Argentina, Yacimientos petroliferos federales (Ypf), ha lanciato un'offerta di ristrutturazione sull'intero ammontare dei titoli emessi in divisa straniera equivalente a circa 6,6 miliardi di dollari. Contestualmente, si legge in un comunicato ufficiale diffuso, è stata convocata per il 25 gennaio un'assemblea di tutti i possessori di titoli dove verrà illustrata l'offerta in dettaglio. Secondo quanto hanno dichiarato fonti di Ypf al portale "Infobae", l'iniziativa annunciata ha come obiettivo quello di alleggerire l'onere delle scadenze del debito sul medio termine a fronte di una situazione finanziaria resa critica dall'impatto della pandemia Covid-19. L'operazione proposta dalla società punta a scambiare sette diverse obbligazioni emesse in passato con tre nuovi titoli: un prestito con scadenza nel 2026 sostenuto dal flusso di raccolta delle esportazioni e altri due titoli, con scadenza nel 2029 e nel 2033. In ognuno dei casi si tratta di titoli rimborsabili, che iniziano a pagare interessi a partire dal 2023. Sempre questa settimana Ypf aveva annunciato anche la messa in vendita della sua iconica sede centrale, un grattacielo di 33 piani nel quartiere più lussuoso della capitale, Puerto Madero, valutato in oltre 400 milioni di dollari. (Abu)