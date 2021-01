Speciale energia: Ecuador, governo dispone fusione tra le compagnie Petroamazonas e Petroecuador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ecuador ha disposto la fusione delle due compagnie energetiche statali attive nel Paese. Secondo quanto disposto in un decreto esecutivo, la Ep Petroecuador ingloberà azioni e beni della Petroamazonas Ep e assumerà il controllo di tutte le attività di esplorazione e commercializzazione di idrocarburi portate avanti fino ad oggi. Lo riferisce la stampa locale, riportando l'annuncio del governo. Secondo quanto stabilito, la Petroecuador, membro dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), sarà l'unica compagnia statale cui sarà affidata "la gestione del settore strategico delle risorse naturali non rinnovabili" con la possibilità di "intervenire in tutte le fasi dell'attività idrocarbonifera", rispettando "le condizioni di salvaguardia dell'ambiente e rispetto dei diritti dei popoli". Entro il 31 gennaio Petroecuador dovrà realizzare gli atti necessari per assumere i diritti e gli obblighi di Petroamazonas. Entro il 20 maggio, invece, dovrà emanare i regolamenti necessari per i processi di assorbimento e trasferimento delle attività. (Brb)