Sardegna: Isola al terzo posto in Italia per percentuale di vaccinazioni effettuate

- La Sardegna è al sesto posto in Italia per dosi di vaccina Pfizer somministrate: nell'ultima rilevazione del governo, infatti, l'Isola è arrivata all'81,2 per cento delle dosi inoculate contro una media nazionale che non va oltre il 70 per cento. Intanto i carabinieri del Nas monitorano gli ospedali della Sardegna in cui si svolgono le vaccinazioni. I controlli sono mirati a verificare la corretta conservazione delle dosi e per accertare l'osservanza delle prescrizioni. I militari hanno anche richiesto gli elenchi delle persone già vaccinate. A quanto si apprende, non si tratta di un'attività legata alla denuncia della Cisl Funzione Pubblica del Sulcis Iglesiente, che ipotizzava il "mancato rispetto delle priorità di vaccinazione". (Rsc) (Rsc)