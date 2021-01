Vaccino: Boccia, Italia prima nella somministrazione in Ue, Regioni stanno accelerando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia è il primo paese in Europa per la somministrazione dei vaccini. Un risultato impossibile senza il sacrificio e l'abnegazione delle donne e degli uomini del sistema sanitario nazionale, delle forze dell'ordine e delle forze armate. Ringrazio tutti i presidenti di Regione per il lavoro svolto e per quanto continueranno a fare per mettere in sicurezza il paese con la più grande campagna vaccinale della storia". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso dell'incontro di oggi con gli enti locali. "La campagna di vaccinazioni non è una competizione a squadre ma una partita che l'Italia gioca insieme, con un unico spirito nazionale e di squadra", ha aggiunto. "Sono convinto che nei prossimi giorni con l'implementazione delle dosi in tutti i territori potremo scrivere una pagina importante nella storia questa tragedia. Tutte le Regioni stanno accelerando e il governo è pronto a sostenere ulteriori sforzi. Quindi - ha sottolineato il ministro - nessuna pagella ma sforzo comune per il bene di tutti. Dal tunnel si esce tutti insieme".(Rin)