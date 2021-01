Finanza: Centemero (Lega) su Borsa, governo dica se c'è progetto per Italia, domani mozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Giulio Centemero, capogruppo Lega in commissione Finanze alla Camera, afferma che "al di là della recente acquisizione da parte di Euronext, il nostro impegno non si ferma. Le scelte di oggi peseranno sull'orizzonte futuro e sarebbe pertanto auspicabile una messa in sicurezza della progettualità e del percorso intrapreso a supporto della competitività globale del sistema economico e produttivo italiano. Il timore che abbiamo - spiega in una nota - è che il governo guardi all'operazione solo in una prospettiva di potere e poltrone che nulla ha a che vedere con progettualità future. Quanto è avvenuto con Borsa è la metafora di come vengono gestite le cose dalla maggioranza. Scelte che avrebbero bisogno della massima condivisione, anche perché vengono utilizzati i soldi dei libretti postali degli italiani, sono gestite col 'favore delle tenebre' per citare il presidente Conte". Centemero, a proposito della mozione che verrà presentata domani in Aula su Borsa italiana, aggiunge: "Non ho nulla da eccepire rispetto al progetto di Euronext, ma - sottolinea - ci sono indubbiamente dei punti che vanno chiariti per scongiurare perdite di spazi economici per gli operatori domestici in molti settori strategici, come spesso evidenziato dal Copasir. Quali sono dunque i progetti di crescita e gli investimenti per le società del gruppo? Quale la percentuale di 250 milioni di utili (ante imposte) sarà reinvestita ogni anno? Auspico una presa di posizione da parte dell'Aula, delle forze di opposizione e di maggioranza affinché l'impegno vada oltre le parole del presidente Conte pronunciate qualche giorno fa in piazza Affari e si traduca invece in una risposta concreta ai bisogni dell'Italia". (Com)