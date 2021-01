Brasile: Banca centrale stima inflazione al 4,37 per cento nel 2020 e al 3,32 nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai parametri fissati dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, nel 2020 l'indice dei prezzi al consumo non potrebbe dunque superare il 5,50 per cento né scendere al di sotto del 2,50 per cento. Quanto al 2021, si prevede un'inflazione del 3,34 per cento, in linea con l'obiettivo dalla Bc, fissato per il 2021 al 3,75 per cento. L'indice dei prezzi al consumo non potrebbe dunque superare il 5,25 per cento né scendere al di sotto del 2,25 per cento. Per quanto riguarda la previsione del tasso di interesse di base, Selic, del 2021, gli analisti di mercato prevedono un'aumento fino al 3 per cento. (Brb)