Covid: Omceo Lazio, adesione vaccini per 97 per cento medici, per no vax azioni disciplinari

- "La Regione Lazio sta operando molto bene, abbiamo fatto un grande numero di vaccinazioni, organizzate nel migliore dei modi, con un portale che gestisce gli appuntamenti e anche la seconda dose a distanza di 21 giorni. C’è un’ottima risposta da parte del personale medico che ha superato il 97 per cento di adesione". Lo ha detto Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma e del Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano campus. "Secondo me per un medico essere vaccinato è un requisito indispensabile. A livello sociale non puoi pensare di fare il medico e mettere a repentaglio la salute altrui. In futuro tutti coloro che operano con il pubblico dovrebbero avere il patentino di vaccinazione. Se i medici fanno tramite social e altri media una comunicazione non corretta, non possiamo tollerare situazioni di questo tipo. Abbiamo già avviato azioni disciplinari che non sono allineati sotto questo aspetto e invito a segnalarci situazioni di questo tipo in modo da poter intervenire tempestivamente”. (Rer)