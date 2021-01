Sardegna: microbiologo Crisanti in Ogliastra, campagna di screening anti-Covid procede benissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di screening anti-Covid "Sardi e sicuri" che ha preso il via dell'Ogliastra e che oggi sta iniziando la sua seconda fase nel territorio "sta andando benissimo". Lo ha detto il microbiologo e ordinario dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, ideatore dell'iniziativa che questa mattina è a Lanusei, uno dei centri dove si sta eseguendo il secondo giro di tamponi sulla cittadinanza. L'obiettivo della campagna, secondo Crsitanti, è "delineare un quadro più completo per la popolazione, liberando la Sardegna dal virus" e "interrompere la trasmissione del contagio e rendere sostenibile l'impatto di eventuali casi residui". Quello dell'Ogliastra è anche un test importante per la macchina organizzativa che, finora, ha permesso di sottoporre a tampone 26.936 cittadini di cui solo 132 sono risultate positive. (segue) (Rsc)