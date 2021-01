Speciale energia: Paraguay-Giappone, presidente Abdo incontra ministro Esteri Motegi, focus su cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione nei campi dell'innovazione tecnologica, della scienza, dell'energia e dell'economia sono stati i punti principali al centro degli incontri ufficiali che il ministro degli Affari esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha tenuto ad Assunzione, in Paraguay, con il capo dello Stato, Mario Abdo Benitez, e con l’omologo Federico Gonzalez. Quest’ultimo, stando alla nota ufficiale rilasciata al termine dell’incontro, ha presentato il modello in scala del primo satellite paraguaiano, il Guaranisat-1, costruito in Giappone da tecnici paraguaiani formati all'Istituto Tecnologico di Kyushu (Kyutech). Il satellite, prosegue la nota, "sarà lanciato in orbita nei prossimi mesi da un astronauta giapponese e costituisce un caso esemplare di questi nuovi ambiti di relazione" tra Assunzione e Tokyo. Il ministro giapponese, per parte sua, ha annunciato un contributo di 90 milioni di dollari da parte del suo Paese per il rafforzamento del sistema energetico del Paraguay. Entrambi i ministri hanno quindi celebrato "le storiche relazioni diplomatiche tra Paraguay e Giappone, che risalgono a più di un secolo fa e che si manifestano in un'importante comunità nipponica nel Paese". (Nys)