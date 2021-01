Speciale energia: vicepremier russo Novak, aumento prezzi benzina nel 2021 non supererà inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento dei prezzi della benzina in Russia nel 2021 non supererà il tasso d’inflazione. È quanto affermato dal vicepremier russo, Aleksander Novak, secondo cui il governo e il ministero dell’Energia stanno tenendo sotto stretto controllo questo dossier. I prezzi della benzina in Russia nel 2020 sono aumentati del 2 per cento, entro il target dell'inflazione, ha affermato il vicepremier, secondo cui anche il tasso di crescita dei prezzi al dettaglio dei prodotti petroliferi nel 2021 rimarrà entro i margini previsti. (Rum)