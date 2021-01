Speciale energia: Fayolle (Bei), periodo post Covid favorirà passo avanti verso economia a basse emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il periodo post Covid-19 offrirà l'opportunità di compiere un enorme passo avanti nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente sotto il profilo climatico. Lo ha detto il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (Bei) Ambroise Fayolle commentando la seconda pubblicazione dell’Indagine della Bei sul Clima del 2020-2021. “Una ripresa verde potrebbe aiutarci ad accelerare la riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra necessaria entro il 2030. I cittadini di tutto il mondo sono consapevoli che il loro comportamento individuale può fare la differenza. La Bei, in qualità di banca dell’Ue per il clima, ha il ruolo di velocizzare questa transizione verde finanziando progetti nel campo dell’energia pulita, della mobilità sostenibile e le innovazioni che consentano ai cittadini di cambiare le proprie abitudini per contrastare i cambiamenti climatici”, ha spiegato Fayolle. (Beb)