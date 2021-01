Speciale energia: Cile, Grenergy firma finanziamento da 70 milioni per 14 progetti solari da 130 MW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Grenergy ha firmato un finanziamento con la banca francese Natixis per un totale di 69,7 milioni di euro per la per la costruzione dei 14 progetti solari in Cile. Secondo quanto riferito dall'azienda energetica spagnola, i diversi nuovi impianti saranno collegati nei prossimi due anni ed avranno una potenza complessiva installata di 130 W e genereranno annualmente 311 GWh di energia verde. Questo permetterà di evitare l'emissione nell'atmosfera di circa 108 mila tonnellate di CO2 all'anno. Grenergy ha sottolineato che la costruzione di questi progetti rafforza la sua posizione in Cile, dove attualmente già dispone 2,6 GW in fase di sviluppo. (Spm)