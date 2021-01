Imprese: Poste Italiane e Bnl rafforzano partnership nel credito alle persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo convinti che questa operazione rappresenti un passaggio molto importante per la crescita del settore: l’obiettivo che ci siamo prefissati insieme a Bnl è quello di far evolvere il mercato in termini di proposizione commerciale e di prodotto, creando benefici per i clienti in termini di migliori condizioni, pricing e massima trasparenza”, ha aggiunto. L’evoluzione di questa partnership, ha continuato il vice direttore generale di Bnl Marco Tarantola, da nuova spinta alla comune attività sul fronte della cessione del quinto e delegazione di pagamento. “Tale operazione rappresenta un nuovo sviluppo della nostra strategia di alleanze con primari operatori finanziari, come poste, e altre industry, per intercettare il più ampio range di bisogni quotidiani e progettualità dei clienti”, ha concluso. (Com)