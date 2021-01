Vaticano: papa Francesco apre alla possibilità per le donne ai ministeri del lettorato e accolitato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha stabilito che i ministeri del lettorato e dell’accolitato da ora in poi saranno aperti anche alle donne. Con il motu proprio “Spiritus Domini”, che modifica il primo paragrafo del canone 230 del Codice di diritto canonico e viene pubblicato oggi, il Pontefice stabilisce quindi che le donne possano accedere a questi ministeri e che essi vengano attribuiti anche attraverso un atto liturgico che li istituzionalizza. Papa Francesco, in seguito al discernimento emerso dagli ultimi sinodi dei vescovi, ha voluto ufficializzare e rendere istituzionale la presenza femminile sull’altare. Oltre al motu proprio è presente anche una lettera indirizzata al prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, il cardinale Luis Ladaria: nella missiva, papa Francesco spiega le ragioni della sua scelta. Il Pontefice specifica di aver voluto accogliere le raccomandazioni emerse da varie assemblee sinodali, scrivendo che “si è giunti in questi ultimi anni ad uno sviluppo dottrinale che ha messo in luce come determinati ministeri istituiti dalla Chiesa hanno per fondamento la comune condizione di battezzato e il sacerdozio regale ricevuto nel sacramento del battesimo”. (segue) (Res)