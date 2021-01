Vaticano: papa Francesco apre alla possibilità per le donne ai ministeri del lettorato e accolitato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di conseguenza, il Papa ha invitato a riconoscere che si tratta di ministeri laicali “essenzialmente distinti dal ministero ordinato che si riceve con il sacramento dell’ordine”. Le donne che leggono la Parola di Dio durante le celebrazioni liturgiche o che svolgono un servizio all’altare per esempio come ministranti o per dispensare l’eucaristia, non sono una novità. Tuttavia sinora ciò avveniva senza un mandato istituzionale vero e proprio, in deroga a quanto stabilito da san Paolo VI, che nel 1972, pur abolendo i cosiddetti “ordini minori”, aveva deciso di mantenere riservato l’accesso a questi ministeri alle sole persone di sesso maschile. (Res)