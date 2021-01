Recovery: Rosato (Iv), bene cifre prime tabelle, aspettiamo il testo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aspettiamo il testo del Recovery. Le prime tabelle mostrano comunque che su partite molto importanti abbiamo ottenuto cifre non paragonabili a quelle iniziali, ad esempio sono state triplicate le risorse su cultura e turismo". Lo ha detto Ettore Rosato, il presidente di Italia viva, ospite de "L'Aria che tira" su La7. "Ma ci sono altre cose ancor molto opache - ha aggiunto -. Quando leggiamo le carte potremo essere anche convinti perché questa è la partita più importante per l'Italia per i prossimi anni". (Rin)