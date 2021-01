Repubblica Ceca: Commissione Ue, sì a 160 milioni di euro per ferrovia tra Sudomerice e Votice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato oggi un investimento di oltre 160 milioni di euro dal Fondo di coesione per sostituire la linea unica tra Sudomerice u Tabora e Votice in Repubblica Ceca con una nuova ferrovia a doppio binario lunga 17 chilometri. Lo ha annunciato la Commissione Ue, spiegando che questo consentirà il passaggio di treni a lunga percorrenza ad alta velocità e più treni merci e regionali. "Questo progetto modernizzerà il trasporto ferroviario in Repubblica Ceca, rendendo la sua rete ferroviaria più competitiva e attraente rispetto ad altri modi di trasporto più inquinanti e pericolosi", ha dichiarato la commissaria per la coesione e le riforme, Elisa Ferreira. "Ciò porterà grandi benefici alle persone e alle imprese non solo in Repubblica Ceca, ma anche nel resto dell'Europa centrale", ha aggiunto. (segue) (Beb)