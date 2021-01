Energia: Tenaris, Edison e Snam insieme per produrre acciaio con idrogeno verde a Dalmine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto 'Dalmine Zero Emissions'", afferma Michele Della Briotta, presidente Tenaris Europa e amministratore delegato TenarisDalmine "rappresenta la più recente delle iniziative realizzate da Tenaris in Italia per il miglioramento della propria impronta ambientale, dopo gli investimenti e i progetti per la tutela dell'aria, l'efficienza energetica, la riduzione dei consumi di materie prime, l'aumento del contenuto di materiale riciclato nei nostri prodotti, la valorizzazione e il riuso dei nostri sottoprodotti. Con il progetto 'Dalmine Zero Emissions', insieme a partner qualificati, diamo inizio al percorso di transizione energetica dello stabilimento di Dalmine, ponendoci all'avanguardia della sostenibilità del settore siderurgico". (segue) (Com)