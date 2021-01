Governo: Salvini, metta fine a litigi o si faccia da parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come tutti gli italiani non ne posso più. Da un mese va avanti questo balletto tra Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti per il cambio di poltrone. Adesso basta. Sono preoccupato per la situazione della scuola, del lavoro e degli ospedali". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti. “Spero - ha aggiunto - che la smettano prima possibile di litigare. Se hanno voglia e tempo di governare governino, altrimenti si facciano da parte".(Rin)