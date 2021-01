Trasporti: Grecia, il 18 gennaio in arrivo dall'Italia il primo treno Frecciabianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo dei cinque nuovi treni Frecciabianca, richiesti dalla società Trainose (controllata al 100 per cento da Trenitalia), arriveranno in Grecia dall'Italia il 18 gennaio. Il primo viaggio passeggeri in Grecia del Frecciabianca si svolgerà lungo la rotta Atene-Salonicco il 25 marzo del 2021, in occasione del 200mo anniversario della rivoluzione greca contro l'Impero ottomano del 1821. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", secondo cui l'arrivo del treno lunedì prossimo è previsto nella città di Salonicco. Stando a quanto spiegato dall'Ad di Trainose, Filippos Tsalidis, i nuovi vagoni possono viaggiare fino ad una velocità di 200 chilometri orari e saranno impiegati gradualmente nella rete ferroviaria della Grecia. Ogni treno sarà in grado di trasportare 600 passeggeri. Lungo la rotta Atene-Salonicco la velocità massima che potrà essere raggiunta è di 160 chilometri orari, permettendo di spostarsi tra le due maggiori città della Grecia in tre ore e un quarto invece delle attuali quattro ore. Il costo dell'investimento è di 52 milioni di euro. (Gra)