Regno Unito: consigliere medico Whitty, "Inghilterra a rischio emergenza sanitaria"

- Il principale consigliere medico del governo britannico, Chris Whitty, in un'intervista rilasciata questa mattina alla "Bbc" ha messo in guardia la nazione inglese del fatto che stia per fronteggiare una "enorme emergenza sanitaria", a meno che i residenti non osservino scrupolosamente le nuove restrizioni. Secondo Whitty, il rischio per l'Nhs (il sistema sanitario nazionale) di essere sopraffatto sarebbe molto reale, nel caso i residenti non si attenessero alle regole. Secondo quanto riportano fonti stampa, il primo ministro Boris Johnson starebbe considerando un "rinforzo" delle restrizioni anti-Covid attualmente in vigore in Inghilterra, che sono al momento già molto simili a quelle introdotte durante la prima ondata della pandemia, nella scorsa primavera. (segue) (Rel)